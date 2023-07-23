Эвертон арендовал Данжума. Форвард Вильяреала присоединился к ирискам на один сезон

"Эвертон" объявил о подписании форварда "Вильяреала". Арнаут Данджума присоединится к "ирискам" на следующий сезон. По информации transfermarkt, стоимость аренды составит 4.2 млн евро. Игрока портал оценивает в 25 млн евро.

26-летний форвард будет играть за клуб Миколенко под 10-м номером.

В прошлом сезоне нападающий забил 8 мячей в 29 матчах.

Это потрясающе - присоединиться к "Эвертону", и я действительно счастлив быть здесь. Я давно хотел попасть в такой большой клуб, как "Эвертон", и это вызывает у меня чувство гордости", - сказал игрок в интервью evertontv.