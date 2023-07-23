Левый защитник Алекс Теллес присоединился к саудовскому "Аль-Наср". Контракт с игроком подписан на 2 года. Сумма трансфера составила 7 миллионов евро.

Бразильский защитник выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2020-го года. Тогда "манкунианцы" купили его у "Порту" за 15 млн евро. Всего за "МЮ" Теллес сыграл 50 матчей. В том числе - 21 поединок бок о бок с текущим игроком "Аль-Наср" Криштиану Роналду. Прошлый сезон Алекс провел в аренде в "Севилье".

За свою карьеру 30-летний футболист официально принял участие в 409 поединках, в которых забил 30 голов и отдал 77 ассистов.