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Алекс Теллес присоединился к саудовскому Аль-Наср

Англия
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Поехал к своему бывшему партнеру по команде

Алекс Теллес присоединился к саудовскому Аль-Наср

Фото: twitter.com

Новина українською

Левый защитник Алекс Теллес присоединился к саудовскому "Аль-Наср". Контракт с игроком подписан на 2 года. Сумма трансфера составила 7 миллионов евро.

Бразильский защитник выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2020-го года. Тогда "манкунианцы" купили его у "Порту" за 15 млн евро. Всего за "МЮ" Теллес сыграл 50 матчей. В том числе - 21 поединок бок о бок с текущим игроком "Аль-Наср" Криштиану Роналду. Прошлый сезон Алекс провел в аренде в "Севилье".

За свою карьеру 30-летний футболист официально принял участие в 409 поединках, в которых забил 30 голов и отдал 77 ассистов.

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В статье: Аль-Наср Манчестер Юнайтед Алекс Теллес
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Источник:
twitter.com

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