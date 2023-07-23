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Тренер Фулхэма отклонил предложение от саудовского клуба на 40 млн евро

Англия
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Коуч мог заработать значительно больше, но остался в АПЛ

Тренер Фулхэма отклонил предложение от саудовского клуба на 40 млн евро

Fulham

Новина українською

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва отклонил предложение "Аль-Ахли" на 40 млн евро, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, коучу предлагали контракт на два года. Сначала саудовский клуб сделал предложение в 20 млн евро, а позже увеличил его в два раза, несмотря на это португалец решил остаться в АПЛ и продолжить тренировать "дачников".

Недавно Романо сообщал, что "Фулхэм" договорился о трансфере Рауля Хименеса.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Марку Силва
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