Тренер Фулхэма отклонил предложение от саудовского клуба на 40 млн евро

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва отклонил предложение "Аль-Ахли" на 40 млн евро, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, коучу предлагали контракт на два года. Сначала саудовский клуб сделал предложение в 20 млн евро, а позже увеличил его в два раза, несмотря на это португалец решил остаться в АПЛ и продолжить тренировать "дачников".