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Тренер Фулхэма отклонил предложение от саудовского клуба на 40 млн евро
Коуч мог заработать значительно больше, но остался в АПЛ
Fulham
Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва отклонил предложение "Аль-Ахли" на 40 млн евро, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, коучу предлагали контракт на два года. Сначала саудовский клуб сделал предложение в 20 млн евро, а позже увеличил его в два раза, несмотря на это португалец решил остаться в АПЛ и продолжить тренировать "дачников".
Недавно Романо сообщал, что "Фулхэм"
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Источник:twitter.com
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