Гранд АПЛ представил первую в мире индивидуальную трансляцию – в ее основе лежит ИИ

Футбольный клуб "Челси" стал первым коммерческим представителем новейшего технологического продукта компании Tempus Ex Machina – Match View X. Функцию добавили в официальное приложение "синих" во время летнего турне команды по США.

Впервые в истории пользователи имели возможность полностью настраивать просмотр матча под себя: выводить на экран дополнительную графику, статистику, хайлайты, а также следить за конкретными игроками в режиме реального времени.

В приложении также доступна функция дополненной реальности AR. Персонализированные элементы, представленные фанатам, управляются искусственным интеллектом. Как заявляет разработчик, цель инновации – создать первый в мире индивидуальный опыт просмотра матча.

Болельщики имели возможность ознакомиться с продуктом во время спарринга "Челси" с "Рексемом". Они отметили, что не все работало гладко и плавно, имело место некоторые глюки и фризы, но в целом Match View X фанатам понравился. Tempus Ex и "Челси" подписали долгосрочный контракт – все проблемы будут исправляться в обновлениях.

Chelsea FC and Tempus Ex have partnered to deliver fans with the best viewing experience, starting with our game against Wrexham tonight! ????