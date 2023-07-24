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Гранд АПЛ представил первую в мире индивидуальную трансляцию – в ее основе лежит ИИ
Разработка компании Tempus Ex Machina
Getty Images / Global Images Ukraine
Футбольный клуб "Челси" стал первым коммерческим представителем новейшего технологического продукта компании Tempus Ex Machina – Match View X. Функцию добавили в официальное приложение "синих" во время летнего турне команды по США.
Впервые в истории пользователи имели возможность полностью настраивать просмотр матча под себя: выводить на экран дополнительную графику, статистику, хайлайты, а также следить за конкретными игроками в режиме реального времени.
В приложении также доступна функция дополненной реальности AR. Персонализированные элементы, представленные фанатам, управляются искусственным интеллектом. Как заявляет разработчик, цель инновации – создать первый в мире индивидуальный опыт просмотра матча.
Болельщики имели возможность ознакомиться с продуктом во время спарринга "Челси" с "Рексемом". Они отметили, что не все работало гладко и плавно, имело место некоторые глюки и фризы, но в целом Match View X фанатам понравился. Tempus Ex и "Челси" подписали долгосрочный контракт – все проблемы будут исправляться в обновлениях.
Chelsea FC and Tempus Ex have partnered to deliver fans with the best viewing experience, starting with our game against Wrexham tonight! ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 19, 2023
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