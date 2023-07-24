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Гранд АПЛ представил первую в мире индивидуальную трансляцию – в ее основе лежит ИИ

Англия
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Разработка компании Tempus Ex Machina

Гранд АПЛ представил первую в мире индивидуальную трансляцию – в ее основе лежит ИИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольный клуб "Челси" стал первым коммерческим представителем новейшего технологического продукта компании Tempus Ex Machina – Match View X. Функцию добавили в официальное приложение "синих" во время летнего турне команды по США.

Впервые в истории пользователи имели возможность полностью настраивать просмотр матча под себя: выводить на экран дополнительную графику, статистику, хайлайты, а также следить за конкретными игроками в режиме реального времени.

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В приложении также доступна функция дополненной реальности AR. Персонализированные элементы, представленные фанатам, управляются искусственным интеллектом. Как заявляет разработчик, цель инновации – создать первый в мире индивидуальный опыт просмотра матча.

Гранд АПЛ представил первую в мире индивидуальную трансляцию – в ее основе лежит ИИ - изображение 2

Болельщики имели возможность ознакомиться с продуктом во время спарринга "Челси" с "Рексемом". Они отметили, что не все работало гладко и плавно, имело место некоторые глюки и фризы, но в целом Match View X фанатам понравился. Tempus Ex и "Челси" подписали долгосрочный контракт – все проблемы будут исправляться в обновлениях.

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В статье: Челси (Лондон)
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Источник:
medium.com

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