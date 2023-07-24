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Зелено-белая. Манчестер Юнайтед представил выездную форму на сезон 2023/24

Англия
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Зелено-белая. Манчестер Юнайтед представил выездную форму на сезон 2023/24

Фото: manutd.com

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" представил новую выездную форму на сезон 2023/24.

Комплект выполнен в необычном для "манкунианцев" темно-зеленом и белом цветах в полоску. Техническим спонсором остался Adidas. Воротник выполнен в белом цвете с круглым вырезом.

Дизайн экипировки объединяет в себе приключения в дни выездных матчей, а также вдохновляет на создание новых воспоминаний на всю жизнь. Дебют "красных дьяволов" в новой форме состоится в ночь на 26 июля, когда "МЮ" сыграет с "Рексем" во время предсезонного тура по США.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd.com

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