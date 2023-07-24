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Зелено-белая. Манчестер Юнайтед представил выездную форму на сезон 2023/24
Оригинальная
Фото: manutd.com
"Манчестер Юнайтед" представил новую выездную форму на сезон 2023/24.
Комплект выполнен в необычном для "манкунианцев" темно-зеленом и белом цветах в полоску. Техническим спонсором остался Adidas. Воротник выполнен в белом цвете с круглым вырезом.
Дизайн экипировки объединяет в себе приключения в дни выездных матчей, а также вдохновляет на создание новых воспоминаний на всю жизнь. Дебют "красных дьяволов" в новой форме состоится в ночь на 26 июля, когда "МЮ" сыграет с "Рексем" во время предсезонного тура по США.
????️ Past patterns for a current classic.— Manchester United (@ManUtd) July 24, 2023
Get your 2023/24 @adidasFootball away kit ????#MUFC
???? Manchester made.— Manchester United (@ManUtd) July 24, 2023
???? Worn worldwide.
Out now: United's 2023/24 away shirt by @adidasFootball ⬇️#MUFC
???? 1902 ➡️ 2023 ????— Manchester United (@ManUtd) July 24, 2023
This season's strip is a reimagining of our first-ever away kit — don't miss it ⤵️#MUFC || @adidasFootball
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