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В ПСЖ оптимистичны касаемо подписания Харри Кейна
Аль-Хелаифи встречался с Леви
Фото: twitter.com
"ПСЖ" смотрит оптимистично на шансы в гонке за Харри Кейном. Президент "парижан" Нассер Аль-Хелаифи недавно ездил в Лондон, чтобы провести переговоры с председателем совета директоров "Тоттенхэма" Даниэля Леви.
"Шпоры" хотят за капитана клуба 100 миллионов евро одним платежом и в "ПСЖ" смотрят с потимизмом на эту сделку.
"Парижане" также провели переговоры с окружением игрока. Договоренности они не достигли, так как до сих пор Кейн использовал интерес "ПСЖ", чтобы добиться лучшего предложения от "мюнхенцев". Возможно, переговоры ускорятся, когда "Бавария" оставит попытки предложить за Кейна меньше 100 миллионов евро.
В прошлом сезоне Кейн провел за "Тоттенхэм" 49 матчей, забил 32 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 90 миллионов евро.
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