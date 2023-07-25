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ElectriCITY. Манчестер Сити показал третью форму на сезон-2023/2024
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Фото: mancity.com
"Манчестер Сити" презентовал третий комплект формы на сезон-2023/24.
Экипировка от Puma выполнена в темно-синем цвете, а его отличительной особенностью стал дизайн в виде голубых искр и молний. Логотипы клуба и титульный спонсор представлены в неоново-розовом оттенке.
"Теперь при просмотре матча вы не просто ощущаете электрический заряд "Сити" - вы его видите", - говорится в пресс-службе "горожан".
Форму эксклюзивно представили в Токио во время предсезонного тура команды.
Напомним, по итогам минувшего сезона "Манчестер Сити" оформил требл. Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
Powered by ???????????????? ????— Manchester City (@ManCity) July 25, 2023
Introducing the 2023/24 @mancity x @pumafootball third kit, available now ????
Pure electriCITY ⚡— Manchester City (@ManCity) July 25, 2023
???? https://t.co/UO42t9lBei pic.twitter.com/2LILUw4xn0
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