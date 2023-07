ElectriCITY. Манчестер Сити показал третью форму на сезон-2023/2024

"Манчестер Сити" презентовал третий комплект формы на сезон-2023/24.

Экипировка от Puma выполнена в темно-синем цвете, а его отличительной особенностью стал дизайн в виде голубых искр и молний. Логотипы клуба и титульный спонсор представлены в неоново-розовом оттенке.

Форму эксклюзивно представили в Токио во время предсезонного тура команды.

Напомним, по итогам минувшего сезона "Манчестер Сити" оформил требл. Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

