ElectriCITY. Манчестер Сити показал третью форму на сезон-2023/2024

"Манчестер Сити" презентовал третий комплект формы на сезон-2023/24.

Экипировка от Puma выполнена в темно-синем цвете, а его отличительной особенностью стал дизайн в виде голубых искр и молний. Логотипы клуба и титульный спонсор представлены в неоново-розовом оттенке.

"Теперь при просмотре матча вы не просто ощущаете электрический заряд "Сити" - вы его видите", - говорится в пресс-службе "горожан".

Форму эксклюзивно представили в Токио во время предсезонного тура команды.

Напомним, по итогам минувшего сезона "Манчестер Сити" оформил требл. Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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