Палкин: Надеемся найти полюбовное решение с Тоттенхэмом по Соломону

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что планирует обсудить с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви компенсацию за трансфер вингера Манора Соломона.

"Мы уверены, что руководство "Тоттенхэма" понимает, что "Шахтер" вложил значительные средства в трансфер Соломона. Такие инвестиции украинские клубы в нашем трудном положении не могут себе позволить потерять.

Мы надеемся, что накануне нашего товарищеского матча состоится встреча с представителями "Тоттенхэма", и в духе доброй воли найдем решение вопроса о компенсации за Соломона. Решение должно удовлетворить обе стороны.

Мы не пытаемся получить какую-то прибыль. Нам нужно просто покрыть затраты, не более того. Я верю, что мы найдем полюбовное решение, чтобы все стороны были довольны", - сказал Палкин в комментарии британскому изданию Evening Standard.