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Палкин: Надеемся найти полюбовное решение с Тоттенхэмом по Соломону
Гендиректор "Шахтера" намерен встретиться с представителями "шпор"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что планирует обсудить с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви компенсацию за трансфер вингера Манора Соломона.
"Мы уверены, что руководство "Тоттенхэма" понимает, что "Шахтер" вложил значительные средства в трансфер Соломона. Такие инвестиции украинские клубы в нашем трудном положении не могут себе позволить потерять.
Мы надеемся, что накануне нашего товарищеского матча состоится встреча с представителями "Тоттенхэма", и в духе доброй воли найдем решение вопроса о компенсации за Соломона. Решение должно удовлетворить обе стороны.
Мы не пытаемся получить какую-то прибыль. Нам нужно просто покрыть затраты, не более того. Я верю, что мы найдем полюбовное решение, чтобы все стороны были довольны", - сказал Палкин в комментарии британскому изданию Evening Standard.
Ранее была информация, что "горняки" получат деньги за переход Соломона в лондонский клуб. Большую часть выплаты возьмет на себя именно ФИФА. 6 августа "Шахтер" и "Тоттенхэм" проведут благотворительный матч в поддержку Украины.
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