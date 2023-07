Ноттингем Форест объявил о переходе вингера Манчестер Юнайтед

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Эланга продолжит карьеру в другом английском клубе. 21-летний швед стал игроком "Ноттингем Фореста".

Трудовое соглашение молодого футболиста рассчитано на пять лет - до лета 2028 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 15 миллионов фунтов.

Антони - воспитанник "Мальме". За первую команду "МЮ" он провел 55 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

На его счету также 3 гола в 12 поединках за сборную Швеции.

Our second summer signing is here.



Welcome to #NFFC, @AnthonyElanga ❤️