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Ноттингем Форест объявил о переходе вингера Манчестер Юнайтед
Молодой игрок сменил один английский клуб на другой
Фото: nottinghamforest.co.uk
Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Эланга продолжит карьеру в другом английском клубе. 21-летний швед стал игроком "Ноттингем Фореста".
Трудовое соглашение молодого футболиста рассчитано на пять лет - до лета 2028 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 15 миллионов фунтов.
Антони - воспитанник "Мальме". За первую команду "МЮ" он провел 55 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.
На его счету также 3 гола в 12 поединках за сборную Швеции.
Our second summer signing is here.— Nottingham Forest (@NFFC) July 25, 2023
Welcome to #NFFC, @AnthonyElanga ❤️
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