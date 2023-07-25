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Манчестер Юнайтед рассмотрит только крупные предложения по Мактоминею, несмотря на интерес Вест Хэма
У "Вест Хэма" есть альтернатива
"Манчестер Юнайтед" рассматривает Скотта Мактоминея как топового игрока, поэтому примет только крупные предложения по шотландцу. Игроком интересуется "Вест Хэм".
При этом клубы расходятся в оценке трансфера 26-летнего полузащитника. Это может стать проблемой в оформлении сделки по игроку.
У "молотобойцев" есть альтернатива – Джеймса Уорд-Проуза из "Саутгемптона". Заключение контракта с ним не будет проблемой.
При этом трансферная стоимость Джеймаса составляет 38 миллионов евро, тогда как Мактоминей оценивается в 25 миллионов.
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