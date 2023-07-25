Манчестер Юнайтед рассмотрит только крупные предложения по Мактоминею, несмотря на интерес Вест Хэма

"Манчестер Юнайтед" рассматривает Скотта Мактоминея как топового игрока, поэтому примет только крупные предложения по шотландцу. Игроком интересуется "Вест Хэм".

При этом клубы расходятся в оценке трансфера 26-летнего полузащитника. Это может стать проблемой в оформлении сделки по игроку.

У "молотобойцев" есть альтернатива – Джеймса Уорд-Проуза из "Саутгемптона". Заключение контракта с ним не будет проблемой.

При этом трансферная стоимость Джеймаса составляет 38 миллионов евро, тогда как Мактоминей оценивается в 25 миллионов.