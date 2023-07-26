Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер клуба Лиги 2 получил прокол легкого после столкновения с вратарем МЮ во время спарринга
Нечасто встретишь подобное в футболе
Getty Images / Global Images Ukraine
Игрок футбольного клуба "Рэксем" Пол Маллин получил небольшой прокол легкого после жесткого столкновения с вратарем "Манчестер Юнайтед" Натаном Бишопом во время товарищеского матча. Пол пропустит начало нового сезона.
Плечо Маллина приняло на себя наибольшую нагрузку во время удара. Пол получал помощь медиков примерно 15 минут, все это время он дышал через кислородную маску, после чего сумел подняться и с невыносимой болью покинуть пределы поля.
Арбитр показал голкиперу "МЮ" горчичник. В штабе "Рэксема" считают, что судья должен был удалить Бишопа. Позже Натан извинился перед Маллином в социальных сетях.
28-летний Маллин был ключевой фигурой для "Рэксема" в прошлом сезоне, когда команда оформила промоушн из Национальной лиги в Лигу 2 – Пол забил 38 голов.
Paul Mullin puts his last drop of blood into everything he does. The entire @Wrexham_AFC community is pulling for a speedy recovery. pic.twitter.com/CclAD42nFw— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 26, 2023
Despite a brilliant 3-1 win against Man United last night...— Footy Accumulators (@FootyAccums) July 26, 2023
Wrexham Manager Phil Parkinson has confirmed Paul Mullin has suffered a punctured lung,
Not an injury you'd ever expect to get in a friendly - hopefully he gets back to the pitch very soon ???? pic.twitter.com/7rrx2Hd8UO
Популярное сейчас
- Бавария - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Месси оформил дубль в матче Кубка лиги MLS – Атланта стала юбилейной жертвой аргентинца
- Провал Днепра-1 в ЛЧ, новый тренер молодежки, Коноплянка поехал в Румынию. Главные новости за 25 июля
- Мудрик ударом из-за пределов штрафной забил дебютный гол за Челси. ВИДЕО
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь