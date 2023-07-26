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Лидер клуба Лиги 2 получил прокол легкого после столкновения с вратарем МЮ во время спарринга

Англия
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Нечасто встретишь подобное в футболе

Лидер клуба Лиги 2 получил прокол легкого после столкновения с вратарем МЮ во время спарринга

Getty Images / Global Images Ukraine

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Игрок футбольного клуба "Рэксем" Пол Маллин получил небольшой прокол легкого после жесткого столкновения с вратарем "Манчестер Юнайтед" Натаном Бишопом во время товарищеского матча. Пол пропустит начало нового сезона.

Плечо Маллина приняло на себя наибольшую нагрузку во время удара. Пол получал помощь медиков примерно 15 минут, все это время он дышал через кислородную маску, после чего сумел подняться и с невыносимой болью покинуть пределы поля.

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Арбитр показал голкиперу "МЮ" горчичник. В штабе "Рэксема" считают, что судья должен был удалить Бишопа. Позже Натан извинился перед Маллином в социальных сетях.

28-летний Маллин был ключевой фигурой для "Рэксема" в прошлом сезоне, когда команда оформила промоушн из Национальной лиги в Лигу 2 – Пол забил 38 голов.

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В статье: Манчестер Юнайтед война с россией Рэксем
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Источник:
theathletic.com

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