Лидер клуба Лиги 2 получил прокол легкого после столкновения с вратарем МЮ во время спарринга

Игрок футбольного клуба "Рэксем" Пол Маллин получил небольшой прокол легкого после жесткого столкновения с вратарем "Манчестер Юнайтед" Натаном Бишопом во время товарищеского матча. Пол пропустит начало нового сезона.

Плечо Маллина приняло на себя наибольшую нагрузку во время удара. Пол получал помощь медиков примерно 15 минут, все это время он дышал через кислородную маску, после чего сумел подняться и с невыносимой болью покинуть пределы поля.

Арбитр показал голкиперу "МЮ" горчичник. В штабе "Рэксема" считают, что судья должен был удалить Бишопа. Позже Натан извинился перед Маллином в социальных сетях.

28-летний Маллин был ключевой фигурой для "Рэксема" в прошлом сезоне, когда команда оформила промоушн из Национальной лиги в Лигу 2 – Пол забил 38 голов.

Paul Mullin puts his last drop of blood into everything he does. The entire @Wrexham_AFC community is pulling for a speedy recovery. pic.twitter.com/CclAD42nFw

Despite a brilliant 3-1 win against Man United last night...



Wrexham Manager Phil Parkinson has confirmed Paul Mullin has suffered a punctured lung,



Not an injury you'd ever expect to get in a friendly - hopefully he gets back to the pitch very soon ???? pic.twitter.com/7rrx2Hd8UO