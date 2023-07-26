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Пятый летний новичок. Брайтон подписал центрбека Фиорентины Хулио
Команда Де Дзерби продолжает усиливаться к еврокубкам
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC/Автор - невідомий
“Брайтон” объявил о трансфере 25-летнего центрального защитника “Фиорентины” Игора Хулио.
Бразилец подписал контракт с “чайками” на четыре года. Сумма трансфера не указано. По информации СМИ, “Фиорентина” получит около 17 млн евро.
“Игор – еще один важный игрок, который должен нам помочь в определяющей позиции на поле – там, где начинается игра”, – сказал главный тренер “Брайтона” Роберто Де Дзерби о трансфере Хулио.
We are delighted to announce the signing of central-defender Igor Julio from Fiorentina on undisclosed terms! ???? #BHAFC— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 26, 2023
В прошлом сезоне 25-летний бразилец сыграл 42 матча за “Фиорентину”. Ранее он выступал за “СПАЛ” и некоторое время был в системе зальцбургского “Ред Булла”.
Вероятно Игор Хулио должен заменить в “Брайтоне” левоногого центрбека Леви Колуилла, который в прошлом сезоне выступал на “Амекс Стэдиум” на правах аренды. “Челси” отказался продавать Колуилла за 40 млн фунтов. Также на позицию левого центрального бека “Брайтон” в свое время рассматривал Николая Матвиенко.
Хулио стал пятым новичком “Брайтона” в летнее межсезонье. Ранее шестая команда АПЛ прошлого сезона подписала в качестве свободных агентов центрхавов Джеймса Милнера и Мо Дауда, за 34 млн евро был подписан форвард “Уотфорду” Жоау Педро, 20 млн евро “чайки” выделили на трансфер вратаря Барта Вербрюггена.
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