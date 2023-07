Пятый летний новичок. Брайтон подписал центрбека Фиорентины Хулио

“Брайтон” объявил о трансфере 25-летнего центрального защитника “Фиорентины” Игора Хулио.

Бразилец подписал контракт с “чайками” на четыре года. Сумма трансфера не указано. По информации СМИ, “Фиорентина” получит около 17 млн евро.

“Игор – еще один важный игрок, который должен нам помочь в определяющей позиции на поле – там, где начинается игра”, – сказал главный тренер “Брайтона” Роберто Де Дзерби о трансфере Хулио.

