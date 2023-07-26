Капитан покидает корабль: Хендерсон попрощался с фанатами Ливерпуля

Джордан Хендерсон в своих социальных сетях попрощался с фанатами "Ливерпуля". Англичанин провел в "мерсисайдском" клубе 12 лет.

"Трудно передать словами эти последние 12 лет, а еще труднее прощаться. Я всегда буду "красным". До того дня, когда я умру. Спасибо за все. You'll never walk alone.. Джордан"

Джордан пришел в команду летом 2011-го из "Сандерленда" за 18 миллионов евро. С тех пор он завоевал место в основном составе и получил капитанскую повязку, которую носил последние несколько лет.

Ранее сообщалось, что Джордан уже прошел медосмотр в "Аль-Иттифаке". Саудовский клуб отдаст за трансфер хавбека 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Хендерсон провел за "Ливерпуль" 43 матча и не отличился результативными действиями.