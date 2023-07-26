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Капитан покидает корабль: Хендерсон попрощался с фанатами Ливерпуля
Перед уходом в "Аль-Иттифак"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joe Prior/Visionhaus
Джордан Хендерсон в своих социальных сетях попрощался с фанатами "Ливерпуля". Англичанин провел в "мерсисайдском" клубе 12 лет.
"Трудно передать словами эти последние 12 лет, а еще труднее прощаться. Я всегда буду "красным". До того дня, когда я умру. Спасибо за все. You'll never walk alone.. Джордан"
Джордан пришел в команду летом 2011-го из "Сандерленда" за 18 миллионов евро. С тех пор он завоевал место в основном составе и получил капитанскую повязку, которую носил последние несколько лет.
Ранее сообщалось, что Джордан уже прошел медосмотр в "Аль-Иттифаке". Саудовский клуб отдаст за трансфер хавбека 12 миллионов евро.
В прошлом сезоне Хендерсон провел за "Ливерпуль" 43 матча и не отличился результативными действиями.
It's hard to put these last 12 years into words and it's even harder to say goodbye. I will always be a Red. Until the day I die.— Jordan Henderson (@JHenderson) July 26, 2023
Thank you for everything.
You'll never walk alone.
Jordan ❤️https://t.co/nj2dY6S58W
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