Капитан покидает корабль: Хендерсон попрощался с фанатами Ливерпуля

Джордан Хендерсон в своих социальных сетях попрощался с фанатами "Ливерпуля". Англичанин провел в "мерсисайдском" клубе 12 лет.

Джордан пришел в команду летом 2011-го из "Сандерленда" за 18 миллионов евро. С тех пор он завоевал место в основном составе и получил капитанскую повязку, которую носил последние несколько лет.

Ранее сообщалось, что Джордан уже прошел медосмотр в "Аль-Иттифаке". Саудовский клуб отдаст за трансфер хавбека 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Хендерсон провел за "Ливерпуль" 43 матча и не отличился результативными действиями.

It's hard to put these last 12 years into words and it's even harder to say goodbye. I will always be a Red. Until the day I die.



Thank you for everything.



You'll never walk alone.



Jordan ❤️https://t.co/nj2dY6S58W