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Капитан покидает корабль: Хендерсон попрощался с фанатами Ливерпуля

Англия
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Перед уходом в "Аль-Иттифак"

Капитан покидает корабль: Хендерсон попрощался с фанатами Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joe Prior/Visionhaus

Новина українською

Джордан Хендерсон в своих социальных сетях попрощался с фанатами "Ливерпуля". Англичанин провел в "мерсисайдском" клубе 12 лет.

"Трудно передать словами эти последние 12 лет, а еще труднее прощаться. Я всегда буду "красным". До того дня, когда я умру. Спасибо за все. You'll never walk alone.. Джордан"

Джордан пришел в команду летом 2011-го из "Сандерленда" за 18 миллионов евро. С тех пор он завоевал место в основном составе и получил капитанскую повязку, которую носил последние несколько лет.

Ранее сообщалось, что Джордан уже прошел медосмотр в "Аль-Иттифаке". Саудовский клуб отдаст за трансфер хавбека 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Хендерсон провел за "Ливерпуль" 43 матча и не отличился результативными действиями.

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В статье: Джордан Хендерсон Ливерпуль
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