Что на этот раз выдаст Мудрик? Челси - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча летней серии АПЛ

Для "Челси" это будет второй спарринг во время летней серии АПЛ. В первом они победили "Брайтон", а один из голов забил Михаил Мудрик. Украинец тогда вообще зажег, так что чего-то подобного болельщики ожидают и теперь. Но соперник серьезный – "Ньюкасл", который уже через полтора месяца вернется в Лигу чемпионов после долгого перерыва.

Матч состоится в ночь на 27-е июля. Начало – 03:15. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports. Смотреть можно как в приложении, так и на линейных каналах платформы. Ссылка – ниже в этой новости.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Летняя серия АПЛ

"Челси" 03:15 "Ньюкасл"

Прямая видеотрансляция – Setanta Sports