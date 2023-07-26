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Что на этот раз выдаст Мудрик? Челси - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча летней серии АПЛ
Челси - Ньюкасл: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.07.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Для "Челси" это будет второй спарринг во время летней серии АПЛ. В первом они победили "Брайтон", а один из голов забил Михаил Мудрик. Украинец тогда вообще зажег, так что чего-то подобного болельщики ожидают и теперь. Но соперник серьезный – "Ньюкасл", который уже через полтора месяца вернется в Лигу чемпионов после долгого перерыва.
Матч состоится в ночь на 27-е июля. Начало – 03:15. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports. Смотреть можно как в приложении, так и на линейных каналах платформы. Ссылка – ниже в этой новости.
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Летняя серия АПЛ
"Челси" 03:15 "Ньюкасл"
Прямая видеотрансляция – Setanta Sports
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