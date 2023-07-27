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Эффективный план Б. Как Брайтон забивает гол после паса вратаря со своей половины поля
Многообразная команда Де Дзерби
Getty Images / Global Images Ukraine
В прошлом сезоне Пеп Гвардиола назвал “Брайтон” Де Дзерби “лучшей в мире командой по билд-апу”. Команды итальянского алленаторе славится своими продуманными розыгрышами мяча с последней линии, когда игра на своей половине поля замедляется до предела (иногда центрбеки “Брайтона” ставят бутсу на мяч), но затем преображается через серию коротких и точных передач в стремительную атаку.
Чтобы не дать “Брайтону” играть в своем стиле, соперники используют высокий прессинг, накрывая четырех защитников и двух опорников. В таком случае “Брайтон” включает план “Б”. Вместо того, чтобы пытаться пройти прессинг, “чайки” используют старый и проверенный способ – лонгболлы. Так было и в недавнем спарринге “Брайтона” с “Брентфордом”. Вратарь Джейсон Стил выбил мяч далеко вперед, где у форварда Симона Адингры был всего лишь один соперник, которого он легко обыграл.
Интересно, что “Брайтон” забил аналогичный гол и в прошлом сезоне АПЛ, и тоже против “Брентфорда”. Тогда на завершении был японский вингеру Каору Митома.
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