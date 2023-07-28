Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харри Кейну – 30 лет: внимательно ли вы следите за карьерой легенды Тоттенхэма? Квиз
Сколько дали правильных ответов?
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Сегодня, 28 июля, свой 30-летний юбилей отмечает форвард сборной Англии и лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн. Англичанин уже установил немало рекордов, впрочем, одного, наверное, самого желанного он еще не достиг – стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ. Пока неясно, сможет ли нападающий сделать это в ближайшее время, поскольку этим летом ходят много разговоров о переходе Харри в другой клуб, в том числе не с АПЛ. А пока мы вам предлагаем по случаю юбилея форварда вспомнить его карьеру, пройдя наш квиз.
Популярное сейчас
- Гендиректор Черноморца - о реакции легионеров на ракетные удары по Одессе
- Упор на артиллерию противника. Генштаб – о потерях россиян за 27 июля
- Победа Ворсклы в Лиге конференций, Давид Сильва завершил карьеру. Главные новости за 27 июля
- От самого дорогого трансфера Шахтера до посредственности в Панатинаикосе: кем стал Бернард
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме
Новости по теме
- 00:31 Украинские Как Фергюсон с Бекхэмом. Хачериди рассказал, почему Кварцяный запустил в него бутылкой в раздевалке
- 23:39 Украинские Лужный: В волынский футбол вообще не нужно никому лезть. Там есть Кварцяный
- 11:13 Украинские Виталию Кварцяному – 70 лет: что вы знаете об известном тренере? Квиз от UA-Футбол