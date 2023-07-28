Харри Кейну – 30 лет: внимательно ли вы следите за карьерой легенды Тоттенхэма? Квиз

Сегодня, 28 июля, свой 30-летний юбилей отмечает форвард сборной Англии и лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн. Англичанин уже установил немало рекордов, впрочем, одного, наверное, самого желанного он еще не достиг – стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ. Пока неясно, сможет ли нападающий сделать это в ближайшее время, поскольку этим летом ходят много разговоров о переходе Харри в другой клуб, в том числе не с АПЛ. А пока мы вам предлагаем по случаю юбилея форварда вспомнить его карьеру, пройдя наш квиз.