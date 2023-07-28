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Защитник Челси: У Мудрика неограниченный потенциал, ему нужно продолжать в том же духе

Англия
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Бен Чилвелл считает, что все у украинца все еще впереди

Защитник Челси: У Мудрика неограниченный потенциал, ему нужно продолжать в том же духе

Фото: @mmudryk10

UA-Футбол
Новина українською

Михаил Мудрик стал одним из самых заметных игроков “Челси” на предсезонном сборе “синих” в США. В игре с “Брайтоном” украинец забил свой первый гол за “Челси”, хорошо пробив со средней дистанции. Фланговый защитник Бен Чилвелл, взявший на себя роль ментора Мудрика в раздевалке “Челси”, ожидает дальнейшего прогресса украинского вингера в команде Маурисио Почеттино.

“Я вижу в Мише неограниченный потенциал, который он еще не раскрыл. Это не пустые слова, и самому Мудрику я говорил, что он еще не раскрыл свой потенциал по той или иной причине. В последние несколько дней он просто зажигал, в частности в матче против “Брайтона”. Я сказал Мудрику, что ему нужно держать этот уровень на протяжении всего сезона”.

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“Он принимает правильные решения на поле: когда пробить, когда пойти в обводку, когда дать пас. Я сказал Мудрику, что ему нужно верить в себя и продолжать в том же духе, мы всего его поддерживаем”, – сказал Чилвелл в интервью The Athletic.

Свой следующий спарринг “Челси” проведет 30 июля с “Фулхэмом”.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик Бен Чилвелл
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Источник:
The Athletic

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