Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал установил статую Венгера рядом с Эмирейтс – Фото
Заслужил
Фото: arsenal.com
"Арсенал" поставил статую Арсена Венгера рядом с домашним стадионом Эмирейтс. Легендарный менеджер поднимает кубок чемпионов АПЛ над головой.
"Арсенал" рад сообщить, что на стадионе Эмирейтс открыта статуя нашего бывшего главного тренера Арсена Венгера – в память о поистине выдающемся вкладе Арсена в развитие нашего футбольного клуба", – говорится в сообщении на сайте лондонцев.
Напомним, что Венгер тренировал "Арсенал" с 1996 года по май 2018-го. При нем клуб выиграл АПЛ, не проиграв ни одного матча.
Популярное сейчас
- Украинский МиГ-29 сбивает вражескую ракету. ВИДЕО
- Полесье заявило на УПЛ Зидана
- "Достали шашки и пошли гасить". Скрипник отреагировал на победу над Дилой
- Лунин признан лучшим игроком матча Реал - МЮ. ВИДЕО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
Новости по теме
- 14:52 Зарубежные Арсенал представил выездной комплект формы в ярко-желтом цвете
- 19:28 Украинские Зинченко - болельщикам Арсенала: Иногда в этом сезоне мы делали вас счастливыми, а иногда разочаровывали
- 20:25 Зарубежные АПЛ. Вилла на седьмом месте, овации Джаке, Ливерпуль пропускает и забивает по четыре гола