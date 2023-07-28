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Арсенал установил статую Венгера рядом с Эмирейтс – Фото

Англия
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Арсенал установил статую Венгера рядом с Эмирейтс – Фото

Фото: arsenal.com

Новина українською

"Арсенал" поставил статую Арсена Венгера рядом с домашним стадионом Эмирейтс. Легендарный менеджер поднимает кубок чемпионов АПЛ над головой.

"Арсенал" рад сообщить, что на стадионе Эмирейтс открыта статуя нашего бывшего главного тренера Арсена Венгера – в память о поистине выдающемся вкладе Арсена в развитие нашего футбольного клуба", – говорится в сообщении на сайте лондонцев.

Напомним, что Венгер тренировал "Арсенал" с 1996 года по май 2018-го. При нем клуб выиграл АПЛ, не проиграв ни одного матча.

Арсенал установил статую Венгера рядом с Эмирейтс – Фото - изображение 1

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В статье: Арсенал (Лондон) Эмирейтс
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Источник:
arsenal.com

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