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Гвардиола: Саудовская Аравия изменила трансферный рынок

Англия
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Коуч горожан поделился мыслями о приобретении саудитами игроков

Гвардиола: Саудовская Аравия изменила трансферный рынок

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

Недавно "Манчестер Сити" покинул Рияд Марез. Он перешел в "Аль-Агли" за 30 млн евро. Гвардиола после продажи вингера поделился мыслями о том, как этим летом проводит трансферную кампанию Саудовская Аравия:

"Саудовская Аравия изменила трансферный рынок. Несколько месяцев назад, когда Криштиану [Роналду] был единственным, кто ушел, никто не думал, что столько невероятных, лучших игроков будут играть в лиге Саудовской Аравии. В будущем их будет больше, и поэтому клубы должны быть готовыми к этому. Рияд получил невероятное предложение, и поэтому мы не могли сказать "не делай этого"."

Также коуч "горожан" сравнил Про-лигу Саудовской Аравии с АПЛ:

"Саудиты хотят создать сильную лигу, и пока что они у них есть все шансы это сделать. Премьер-лига потратила больше, чем другие, потому что организация здесь лучше, а трансляции и спонсоры приносят больше денег, чем в других лигах, поэтому клубы могут тратить больше.

Я не знаю, как долго продержится их проект, но такое ощущение, что он останется на долго. Игроки хотят получить опыт игры в Саудовской Аравии, и сейчас они могут это сделать", - добавил Пеп Гвардиола.

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В статье: Пеп Гвардиола
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Источник:
bbc.com

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.07.2023 в 20:09
игрушки для богатых - не более того
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