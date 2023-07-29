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Here we go! Расмус Хейлунд присоединился к Манчестер Юнайтед
У красных дьяволов новый форвард
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" подписал форварда "Аталанты" Расмуса Хейлунда, об этом сообщает Фабрицио Романо.
Сумма трансфера составила около 70 млн евро + бонусы. В течение 24 часов документы будут подписаны официально. Форвард согласовал детали контракта 10 дней назад, ведь хотел присоединиться только к "красным дьяволам".
Еще одним подтверждением трансфера является информация из Sky Sports. Сегодня "Аталанта" проводила товарищеский поединок против "Борнмута". Расмус не присутствовал на матче. Источник сообщает, что форвард не явился на игру, чтобы избежать каких-либо физических повреждений, ведь это могло бы помешать трансферу.
В прошлом сезоне Хейлунд провел 42 матча, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость нападающего по данным transfermarkt составляет 45 миллионов евро.
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