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Всемирно известный рэпер готов потратить 2 миллиарда, чтобы купить Тоттенхэм
Лондонский клуб может сменить владельца
фото - Getty Images
В западных СМИ активно обсуждают ситуацию, сложившуюся с "Тоттенхэмом". Нынешний владелец лондонского клуба Джо Льюис предстал перед судом в США из-за обвинений в мошенничестве и торговле инсайдерской информацией. Это может заставить его продать "Тоттенхэм", о чем уже говорят в клубе.
СМИ сразу же нашли потенциального покупателя. Всемирно известный рэпер Jay Z, состояние которого оценивается в 2,5 миллиарда долларов, может возглавить группу инвесторов, готовых выкупить "Тоттенхэм". Сообщается, что Jay Z, являющийся совладельцем клуба НБА Бруклин Нетс, заинтересовался футболом, поскольку другие английские гранды – МЮ, "Ливерпуль" и "Челси" - уже принадлежат американским компаниям.
Сообщается, что "Тоттенхэм" оценивается примерно в 2 миллиарда фунтов.
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