В товарищеском поединке испанцы сильнее. Манчестер Сити - Атлетико Мадрид 1:2

Сегодня в рамках подготовки к новому сезону встретились действующие победители Лиги Чемпионов и мадридский "Атлетико". Подопечные Диего Симеоне смогли обыграть английский гранд со счетом 2:1. Исход матча был решен во втором тайме.

Команды после первой половины игры изменили большую часть состава, чтобы игроки получили нужный опыт перед стартом сезона. На замену у "матрасников" вышли футболисты, которые сделали результат.

Сначала на 66 минуте Депай смог реализовать момент с передачи Кореа. Позже на 74 Караско удвоил счет с передачи автора предыдущего забитого гола.

"Сити" смог забить один мяч на 85 минуте. Помогли сократить разницу Диаз и Гомез, который отдал ассист.

Товарищеский матч

30 июля, Сеул (Южная Корея)

Манчестер Сити - Атлетико - 1:2

Голы: Диаш, 85 - Депай, 66, Карраско, 74