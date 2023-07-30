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В товарищеском поединке испанцы сильнее. Манчестер Сити - Атлетико Мадрид 1:2
Все решилось во втором тайме
Фото: twitter.com
Сегодня в рамках подготовки к новому сезону встретились действующие победители Лиги Чемпионов и мадридский "Атлетико". Подопечные Диего Симеоне смогли обыграть английский гранд со счетом 2:1. Исход матча был решен во втором тайме.
Команды после первой половины игры изменили большую часть состава, чтобы игроки получили нужный опыт перед стартом сезона. На замену у "матрасников" вышли футболисты, которые сделали результат.
Сначала на 66 минуте Депай смог реализовать момент с передачи Кореа. Позже на 74 Караско удвоил счет с передачи автора предыдущего забитого гола.
"Сити" смог забить один мяч на 85 минуте. Помогли сократить разницу Диаз и Гомез, который отдал ассист.
Товарищеский матч
30 июля, Сеул (Южная Корея)
Манчестер Сити - Атлетико - 1:2
Голы: Диаш, 85 - Депай, 66, Карраско, 74
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