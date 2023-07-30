Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси - Фулхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
{Челси} - {Фулхэм} ⚽ {30.07.2023} ⚽ Смотреть онлайн трансляцию матча ✅ {Товарищеский матч} ✅ Футбольные видео трансляции ☛
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в 21:45 пройдет лондонское дерби между "Челси" и "Фулхэмом". Команды продолжают подготовку к новому сезону. "Пенсионеры" сейчас проводят масштабную перестройку. Новым руководителем команды стал Маурисио Почеттино, который ищет оптимальный состав на новый сезон.
Марко Силва также наигрывает новых игроков, которые были подписаны в это трансферное окно. Как сообщали СМИ, лучший бомбардир команды Александар Митрович планирует покинуть клуб. Поэтому лондонцы подписали Рауля Хименеса, который возможно заменит серба в следующем сезоне. Матч пройдет на стадионе "ФедЭкс Филд", что находится в американском городе Лендовер.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Товарищеский матч
30 июля. Начало в 21:45
"Челси" - "Фулхэм"
Трансляция - Setanta
Популярное сейчас
- "Остановите украинизацию Польши": фанаты Шленска показали на трибунах оскорбительные баннеры об Украине
- ЛНЗ - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30 июля 2023
- Парадоксальное Эль Класико. Реал - Барселона 0:3. Видео голов и обзор матча
- Арсенал - Барселона 5:3. Обзор матча и видео голов
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме