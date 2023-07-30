Челси - Фулхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня в 21:45 пройдет лондонское дерби между "Челси" и "Фулхэмом". Команды продолжают подготовку к новому сезону. "Пенсионеры" сейчас проводят масштабную перестройку. Новым руководителем команды стал Маурисио Почеттино, который ищет оптимальный состав на новый сезон.

Марко Силва также наигрывает новых игроков, которые были подписаны в это трансферное окно. Как сообщали СМИ, лучший бомбардир команды Александар Митрович планирует покинуть клуб. Поэтому лондонцы подписали Рауля Хименеса, который возможно заменит серба в следующем сезоне. Матч пройдет на стадионе "ФедЭкс Филд", что находится в американском городе Лендовер.

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Товарищеский матч

30 июля. Начало в 21:45

"Челси" - "Фулхэм"

Трансляция - Setanta

