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Челси - Фулхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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{Челси} - {Фулхэм} ⚽ {30.07.2023} ⚽ Смотреть онлайн трансляцию матча ✅ {Товарищеский матч} ✅ Футбольные видео трансляции ☛

Челси - Фулхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в 21:45 пройдет лондонское дерби между "Челси" и "Фулхэмом". Команды продолжают подготовку к новому сезону. "Пенсионеры" сейчас проводят масштабную перестройку. Новым руководителем команды стал Маурисио Почеттино, который ищет оптимальный состав на новый сезон.

Марко Силва также наигрывает новых игроков, которые были подписаны в это трансферное окно. Как сообщали СМИ, лучший бомбардир команды Александар Митрович планирует покинуть клуб. Поэтому лондонцы подписали Рауля Хименеса, который возможно заменит серба в следующем сезоне. Матч пройдет на стадионе "ФедЭкс Филд", что находится в американском городе Лендовер.

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Товарищеский матч
30 июля. Начало в 21:45
"Челси" - "Фулхэм"
Трансляция - Setanta

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"Челси" - "Фулхэм" смотреть онлайн
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В статье: Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) смотреть футбол онлайн
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