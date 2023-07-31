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Тоттенхэм хочет включить в сделку по Кейну опцию выкупа. Переговоры с руководством Баварии состоялись сегодня

Англия
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Разбежности в оценке игрока – 20 миллионов фунтов

Тоттенхэм хочет включить в сделку по Кейну опцию выкупа. Переговоры с руководством Баварии состоялись сегодня

Фото: Tottenham Hotspur

Новина українською

Представители "Баварии" прилетело в Лондон, чтобы провести переговоры с "Тоттенхэмом", сообщает Sky Sports. Стороны расходятся в оценке трансфера на 20 миллионов фунтов.

Также "Тоттенхэм" настаивает на опции обратного выкупа нападающего, чтобы он мог вернуться в Премьер-лигу.

Несмотря на все это, переговоры продолжаются. Сам Кейн готов к переходу, если сделка будет согласована.

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Напомним, что "Тоттенхэм" просил около 100 миллионов евро одним платежем за своего капитана. Кейном также интересовались в "ПСЖ", но нападающий отказался от переговоров с французским клубом.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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