Тоттенхэм хочет включить в сделку по Кейну опцию выкупа. Переговоры с руководством Баварии состоялись сегодня

Представители "Баварии" прилетело в Лондон, чтобы провести переговоры с "Тоттенхэмом", сообщает Sky Sports. Стороны расходятся в оценке трансфера на 20 миллионов фунтов.

Также "Тоттенхэм" настаивает на опции обратного выкупа нападающего, чтобы он мог вернуться в Премьер-лигу.

Несмотря на все это, переговоры продолжаются. Сам Кейн готов к переходу, если сделка будет согласована.

Напомним, что "Тоттенхэм" просил около 100 миллионов евро одним платежем за своего капитана. Кейном также интересовались в "ПСЖ", но нападающий отказался от переговоров с французским клубом.