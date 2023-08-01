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В АПЛ ужесточат наказания за споры с судьями. Фолы теперь будут свистеть реже, а добавленного времени будет больше

Англия
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Корректировка рекомендаций для арбитров

В АПЛ ужесточат наказания за споры с судьями. Фолы теперь будут свистеть реже, а добавленного времени будет больше

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

В АПЛ пересматривают правила под современные реалии. Так время матчей увеличится минимум до 100 минут.

В лиге обеспокоены тем, что чистое игровое время в среднем по АПЛ составляет всего 55 минут. Судьи получат инструкции по которым добавочное время увеличится. Это будет выглядить примерно как на чемпионате мира в Катаре, когда двухзначные цифры добавочного времени были нормой.

Также арбитры получили рекомендации реже свистеть фолы. Это также должно повлиять на количество чистого игрового времени в матче. "Безрассудные" нарушения будут и дальше наказываться желтой, а случаи когда игрок "поставил под угрозу здоровье соперника" – красной.

Судьи теперь будут сразу показывать желтую одному из толпы, которая окружает его для споров. Арбитр также сможет наказать и нескольких игроков, которые подбежали выяснять отношения.

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Члены тренерского штаба, которые находятся в технической зоне будут также наказаны. Арбитры будут жестче наказывать менеджеров, которые покидают техническую зону. Тем членам тренерского штаба, кто спорит с арбитром, грозит удаление.

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В статье: АПЛ
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Источник:
skysports.com

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