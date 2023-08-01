Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Миколенко сыграл первые минуты после травмы: 45 минут против Монцы
Украинец не играл весь июль
Фото: @EvertonNewsFeed
Виталий Миколенко сыграл первые минуты в поединке после травмы. Он провел 45 минут на поле в тренировочном матче против "Монцы" (2:2).
Поединок прошел за закрытыми дверьми на домашней арене "ирисок" Гудисон Парк.
Миколенко пропустил из-за мышечной усталости несколько матчей "Эвертона" в конце сезона. Он сыграл в матчах сборной Украины в июне, но не участсовал во всех товарищеских мачтах "ирисок" в июле.
Вместе с ним в матче принял участие Кальверт-Льюин, который сыграл также 45 минут.
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько Реал хочет получить от продажи Лунина
- Комитет арбитров УАФ признал ошибку судьи матча Александрия - Кривбасс
- В Воздушных силах рассказали, может ли российская ПВО сбивать дальнобойные ракеты Storm Shadow
- Мальчик или девочка? Чета Зинченко узнала пол своего второго ребенка. ВИДЕО
- Сексуальная звезда чемпионата мира Ивана Кнолл засветилась в компании звезды НБА. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО