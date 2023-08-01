Миколенко сыграл первые минуты после травмы: 45 минут против Монцы

Виталий Миколенко сыграл первые минуты в поединке после травмы. Он провел 45 минут на поле в тренировочном матче против "Монцы" (2:2).

Поединок прошел за закрытыми дверьми на домашней арене "ирисок" Гудисон Парк.

Миколенко пропустил из-за мышечной усталости несколько матчей "Эвертона" в конце сезона. Он сыграл в матчах сборной Украины в июне, но не участсовал во всех товарищеских мачтах "ирисок" в июле.

Вместе с ним в матче принял участие Кальверт-Льюин, который сыграл также 45 минут.