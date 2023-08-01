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Миколенко сыграл первые минуты после травмы: украинец провел тайм против Монцы

Англия
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Украинец не играл весь июль

Миколенко сыграл первые минуты после травмы: украинец провел тайм против Монцы

Фото: @EvertonNewsFeed

Новина українською

Виталий Миколенко сыграл первые минуты в поединке после травмы. Он провел 45 минут на поле в тренировочном матче против "Монцы" (2:2).

Поединок прошел за закрытыми дверьми на домашней арене "ирисок" Гудисон Парк.

Миколенко пропустил из-за мышечной усталости несколько матчей "Эвертона" в конце сезона. Он сыграл в матчах сборной Украины в июне, но не участвовал во всех товарищеских матчах "ирисок" в июле.

Вместе с ним в матче принял участие Кальверт-Льюин, который сыграл также 45 минут.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко Монца
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Источник:
evertonfc.com

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