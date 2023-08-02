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Ливерпуль - Бавария: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Англия
(1 голосов)

Мане далеко не единственный

Ливерпуль - Бавария: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Фото: twitter.com/FootballSenegal

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 августа, в Сингапуре состоится товарищеский поединок между "Ливерпулем" и мюнхенской "Баварией".

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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