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Ливерпуль - Бавария: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
Мане далеко не единственный
Фото: twitter.com/FootballSenegal
Сегодня, 2 августа, в Сингапуре состоится товарищеский поединок между "Ливерпулем" и мюнхенской "Баварией".
Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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