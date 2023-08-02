Эффект синей бабочки или пять причин, почему Мудрик расцветёт под руководством Почеттино

На шее у Михаила Мудрика уже давно есть интересная татуировка двух синих бабочек, которые символизируют изменения в жизни, ведь даже неуклюжая гусеница со временем превращается в волшебную бабочку.

Изменения в жизни украинского вингера действительно состоялись, причем настолько масштабные, что мало кто мог себе представить подобное ещё 9 месяцев назад. Он уже полгода как является футболистом "Челси", вот только ожидаемого уверенного взмаха крыльев на футбольном поле в футболке "синих" от Михаила мы так и не увидели.

Однако "эффект бабочки", который должен изменить карьеру украинца на "Стэмфорд Бридж", уже запущен. Катализатором этого эффекта должен стать приход на тренерский мостик "Челси" аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Михаил, наверное, с восторгом ждёт начала своего первого сезона под руководством экс-тренера "ПСЖ", ведь у нашего соотечественника есть достаточно поводов считать, что отныне всё изменится. Нам удалось найти как минимум пять причин, которые вселяют оптимизм.

Умение Почеттино работать с молодыми талантами

Аргентинский специалист на протяжении своей тренерской карьеры неоднократно раскрывал молодых игроков, которые в итоге превращались в футболистов мирового уровня. Почеттино в этом плане настоящий футбольный ювелир, он любит работать с неогранёнными алмазами, ведь для Маурисио это возможность создать игрока, который идеально подходит его системе игры и видению футбола.

Самые яркие примеры были в "Тоттенхэме", ведь когда наставник пришел к "шпорам", то Харри Кейну, Деле Алли, Эрику Дайеру, Бену Дэвису или Набилю Бенталебу было не более 22 лет и это точно были не звёзды мирового масштаба, а скорее перспективные молодые исполнители, которым ещё предстоит раскрыть свой талант. То же касается и Кристиана Эрриксена, которому тогда было 23 года. "Я не боюсь заигрывать молодых исполнителей", - говорил Почеттино в 2015 году. "Если игрок заслуживает играть, то не важно, ему 17, 18, 19 или 20 лет, он будет играть. Если они готовы брать на себя ответственность, показывать зрелость и характер, то у них есть все шансы играть прямо сейчас. Я лишь должен помогать их развитию".

И аргентинец помог. Причем это касается не только "Тоттенхэма", но и более раннего периода его карьеры, когда он возглавлял "Саутгемптон": Люк Шоу, Адам Лаллана, Джей Родоригез, Натаниэль Клайн или Джеймс Уорд-Праус. Все это футболисты, которые вышли на принципиально новый уровень игры под наставничеством Почеттино. Учитывая этот фактор, закрадываются обоснованные подозрения о том, что Михаил Мудрик может стать следующим бриллиантом в коллекции аргентинского ювелира.

Трудолюбие Михаила Мудрика

Работа в тренажерном зале обычно оказывается за кадром и о реальном трудолюбии того или иного игрока болельщики могут узнавать, основываясь на отзывах от тренеров или партнёров по команде. В этом плане Михаил Мудрик выделяется исключительно с положительной стороны. Ещё начиная с его времён в донецком "Шахтёре" все одноклубники отмечали его неутомимость и трудолюбие, он внимательно следит за собственной физической формой и Роберто Де Дзерби, который обычно очень строго контролирует физическую подготовку собственных футболистов, был очень доволен таким отношением к работе от украинского вингера.

Почеттино также известен своими требованиями к физической подготовке и создаётся впечатление, что в этом контексте между аргентинцем и украинцем можно поставить уверенный "match". Конечно, Михаила невозможно назвать идеальным режимным футболистом, но он готов выполнять установки от собственного тренера и не жалеть себя ради индивидуального и командного успеха.

Почеттино - идеальный психолог

И здесь мы снова на некоторое время вернёмся в "тоттенхэмовское" прошлое Маурисио, когда он унаследовал настоящий беспорядок после того, как Андре Виллаш-Боаш и Тим Шервуд не смогли найти нужного подхода для мотивирования развалившегося коллектива. Довольно легко прослеживается параллель с нынешним "Челси", не так ли?

Почеттино заметил, что главная проблема того коллектива не столько футбольная, сколько психологическая, ведь футболисты не проводили время вместе вне тренировок, они даже не все здоровались друг с другом по прибытию на тренировочную базу. Аргентинец ввёл правило рукопожатия между всеми игроками в начале дня. Причем он подробно объяснил, почему именно это важно, чтобы игроки не вынужденно жали руки друг другу, а делали это по собственной инициативе. Именно потому, что Почеттино не любит элемент принуждения, он никогда не вводил штрафов в команде, игроки должны сами быть ответственными, а не бояться наказания.

Маурисио также всегда открыт к своим игрокам, об этом его качестве подробно рассказал бывший игрок "Саутгемптона" Дэнни Фокс. "Я помню, как Маурисио попросил меня рассказать ему о себе", - вспоминает Фокс. "Я набросал несколько фактов о себе и он спросил: "Почему ты в своем рассказе не упомянул, что ты футболист Премьер-лиги?" Я ему ответил, что я не такой и я не могу так сказать о себе. Он сказал мне, что я футболист уровня Премьер-лиги и я должен об этом говорить и осознавать. Это была такая мелочь, но насколько же важная. Маурисио всегда держал двери своего офиса открытыми для игроков, я иногда мог и два часа провести за беседой с ним после тренировки".

И в контексте Михаила Мудрика подобный психологический подход от главного тренера очень важен. Роберто Де Дзерби неоднократно отмечал, что к Михаилу нужен особый подход, потому что хоть это и невероятный талант, но большая часть его игры завязана на психологии. Не следует забывать, что Мудрику всего 22 года и требовать от него зрелой ментальности не очень уместно, ему скорее нужно помогать развивать эту зрелость в голове. Почеттино точно умеет развивать своих игроков в психологическом плане, здесь он чем-то похож на Де Дзерби, или это Де Дзерби похож на него... в любом случае, Почеттино уже сейчас прекрасно понимает, что к Мудрику нужен особый подход, об этом он заявил после матча против "Брайтона", в котором украинец отметился своим первым голом в футболке "Челси": "Это просто замечательный молодой талант. Мы должны сделать всё возможное, чтобы он чувствовал себя важным в нашей команде. Для нас всех это вызов, мы хотим, чтобы Мудрик чувствовал себя комфортно, тогда он сможет продемонстрировать свои лучшие качества".

Схема игры Маурисио Почеттино

Бывший наставник "Челси" Грэм Поттер любил играть по схеме 3-4-3, в которой Михаил Мудрик не всегда находил для себя комфортную роль. Главный тренер экспериментально ставил украинца даже центральным нападающим. Из раза в раз создавалось впечатление, что Михаил не в своей тарелке и не всегда понимает, чего от него требует наставник.

Но с приходом Почеттино всё должно стать легче, ведь аргентинец любит играть по схеме 4-2-3-1, что-то похожее (с определенными вариациями) в "Шахтере" вводили Де Дзерби и Йовичевич, под руководством которых Мудрик и отрыл своё имя всему европейскому футболу.

Важно и то, что комфортную позицию и схему Почеттино дополнит понятными инструкциями на поле. Маурисио умеет подбирать индивидуальные инструкции, которые должны помогать раскрывать лучшие качества каждого игрока. Сам Михаил уже поделился положительными впечатлениями от работы с аргентинцем: "Когда ты чувствуешь уверенность и понимаешь, что главный тренер тебе доверяет, то ты играешь каждый следующий матч без всяких сомнений в собственных силах. С первых дней предсезонных сборов я начал понимать, чего именно ожидает главный тренер от нас и от меня лично. Это позволяет мне наслаждаться игрой".

Почеттино уже открыл этому миру корейскую версию Мудрика

В 2015 году Маурисио уже подписывал себе в "Тоттенхэм" 22-летнего скоростного, трудолюбивого и невероятно талантливого вингера. Только тот вингер был корейцем и звали его Сон Хын Мин. Условия почти не меняются, просто теперь в распоряжении наставника игрок с украинским паспортом и немного другим именем.

Мудрик и Сон действительно похожи по своей манере игры, оба являются универсалами, которые могут выполнять роль как классического вингера, так и вингера-инсайда. Оба быстрые, имеют хороший удар, достойную технику и хороший дриблинг. В итоге из корейца Почеттино вылепил футболиста мирового уровня, который становился лучшим бомбардиром Премьер-Лиги в 2022 году. Это очередной бриллиант в коллекции аргентинца, теперь очередь за Михаилом.

Синие бабочки на шее у Мудрика на данный момент олицетворяют кардинальные изменения в его карьере: из "Шахтёра" он перебрался в гранд АПЛ. А тандем с Маурисио Почеттино может спровоцировать куда более масштабные изменения, однако теперь они будут касаться не географического перемещения, а непосредственно успеха на зелёном газоне.

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