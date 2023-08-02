Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси продлил контракт с защитником, выступавшим в аренде за Брайтон
Перспективный 20-летний фуллбек
Фото: https://twitter.com/ChelseaFC
"Челси" объявил о продлении контракта с Ливаем Колуиллом. Стороны подписали соглашение до лета 2029-го.
В соглашении также прописана опция продления ещё на год.
Ливай Коллуил – перспективный английский защитник. Трансферная стоимость 20-летнего фуллбека – 35 миллионов евро. Весть прошлый сезоне Колуилл провел в аренде за "Брайтон".
Ливай сыграл за команду Де Дзерби 22 матча и отдал 2 голевые передачи.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:chelseafc.com
Популярное сейчас
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- Эффект синей бабочки или пять причин, почему Мудрик расцветёт под руководством Почеттино
- СМИ назвали характер травмы и сроки восстановления Волынца
- "Твое такси". Форвард Арсенала жестко прошелся по теме травматичности Зинченко
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн