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Челси продлил контракт с защитником, выступавшим в аренде за Брайтон

Англия
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Перспективный 20-летний фуллбек

Челси продлил контракт с защитником, выступавшим в аренде за Брайтон

Фото: https://twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

"Челси" объявил о продлении контракта с Ливаем Колуиллом. Стороны подписали соглашение до лета 2029-го.

В соглашении также прописана опция продления ещё на год.

Ливай Коллуил – перспективный английский защитник. Трансферная стоимость 20-летнего фуллбека – 35 миллионов евро. Весть прошлый сезоне Колуилл провел в аренде за "Брайтон".

Ливай сыграл за команду Де Дзерби 22 матча и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион
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Источник:
chelseafc.com

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