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Челси в скором времени подпишет голкипера Брайтона
Кепа в запас или в основу?
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC
"Челси" подпишет голкипера "Брайтона" Роберта Санчеса за 25 миллионов фунтов. 20 миллионов евро чистыми и ещё 5 в виде бонусов.
С футболистом уже согласовали условия личного контракта.
"Челси" также отпустит 19-летнего Габриэля Слонину в аренду, чтобы молодой вратарь не засел плотно в запасе.
В клубе остается Кепа Аррисабалага, а Эдуар Менди ушел в "Аль-Ахли".
"Челси" продолжает переговоры с "Брайтоном" по трансферу Мойсеса Кайседо. Переход голкипера не повлиял на общение по полузащитнику.
Chelsea have agreed fee around £20m fixed for Robert Sánchez — it includes add ons up to £25m package ????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023
Long term deal verbally agreed with Sánchez who always wanted to join #CFC.
???????? Caicedo talks continue in separate deal.
???????? Slonina will now leave on loan.
Here we go ✔️ pic.twitter.com/aJn5BDF1oe
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