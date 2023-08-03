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Челси в скором времени подпишет голкипера Брайтона

Англия
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Кепа в запас или в основу?

Челси в скором времени подпишет голкипера Брайтона

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

Новина українською

"Челси" подпишет голкипера "Брайтона" Роберта Санчеса за 25 миллионов фунтов. 20 миллионов евро чистыми и ещё 5 в виде бонусов.

С футболистом уже согласовали условия личного контракта.

"Челси" также отпустит 19-летнего Габриэля Слонину в аренду, чтобы молодой вратарь не засел плотно в запасе.

В клубе остается Кепа Аррисабалага, а Эдуар Менди ушел в "Аль-Ахли".

"Челси" продолжает переговоры с "Брайтоном" по трансферу Мойсеса Кайседо. Переход голкипера не повлиял на общение по полузащитнику.

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион
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