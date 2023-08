Челси в скором времени подпишет голкипера Брайтона

"Челси" подпишет голкипера "Брайтона" Роберта Санчеса за 25 миллионов фунтов. 20 миллионов евро чистыми и ещё 5 в виде бонусов.

С футболистом уже согласовали условия личного контракта.

"Челси" также отпустит 19-летнего Габриэля Слонину в аренду, чтобы молодой вратарь не засел плотно в запасе.

В клубе остается Кепа Аррисабалага, а Эдуар Менди ушел в "Аль-Ахли".

"Челси" продолжает переговоры с "Брайтоном" по трансферу Мойсеса Кайседо. Переход голкипера не повлиял на общение по полузащитнику.

