Сити может заплатить за Гвардиола 100 миллионов евро. Хорват направился на медосмотр

"Манчестер Сити" и "Лейпциг" окончательно согласовали трансфер Йошко Гвардиола. Хорват уже попрощался с партнерами по команде.

Сообщается, что за защитника заплатят 90 миллионов евро чистыми и ещё 20 в виде бонусов. В ближайшие часы он вылетит в Англию, чтобы пройти медосмотр.

В прошлом сезоне Гвардиол провел за "Лейпциг" 41 матч и отдал 3 результативных передачи. Йошко один из самых сильных защитников в Европе, несмотря на свой возарст – 21 год.

