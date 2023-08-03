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Сити может заплатить за Гвардиола 100 миллионов евро. Хорват направился на медосмотр
Сделка почти завершена
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" и "Лейпциг" окончательно согласовали трансфер Йошко Гвардиола. Хорват уже попрощался с партнерами по команде.
Сообщается, что за защитника заплатят 90 миллионов евро чистыми и ещё 20 в виде бонусов. В ближайшие часы он вылетит в Англию, чтобы пройти медосмотр.
В прошлом сезоне Гвардиол провел за "Лейпциг" 41 матч и отдал 3 результативных передачи. Йошко один из самых сильных защитников в Европе, несмотря на свой возарст – 21 год.
???? Joško Gvardiol said finally ‚Goodbye‘ to his Leipzig teammates. The 21yo gonna fly to Uk in the next hrs to complete medical at Manchester City. Clubs agreed on €100m package. €90m basis+bonuses, world record for centre-back. He took not part in clubs Media Day today. ????????????⚪️— Patrick Berger (@berger_pj) August 3, 2023
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