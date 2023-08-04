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Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция Суперкубка Англии
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок Суперкубка Англии между "Манчестер Сити" и лондонским "Арсеналом".
Сезон в Англии традиционно начнется матчем за трофей The FA Community Shield. В нем обычно встречаются чемпион Премьер-лиги и обладатель Кубка Англии. Готов ли "Арсенал" биться на равных с "Манчестер Сити" после летнего усиления? Сыграет ли в матче Александр Зинченко? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 6 августа – в 17:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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