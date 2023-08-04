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Бавария предложила за Кейна более 100 миллионов евро
Трансфер близко?
Фото: Tottenham Hotspur
"Бавария" сделала предложение Харри Кейну в размере более чем 100 миллионов евро с учетом бонусов. Руководство "мюнхенцев" ожидает получить ответ в ближайшие часы.
Именно 100 миллионов евро "Тоттенхэм" просил за трансфер форварда.
Ранее представители "мюнхенцев" летали в Лондон, чтобы встретиться с коллегами из "Тоттенхэма". Те переговоры ни к чему не привели, но оценка Кейна разнилась в 20 миллионов фунтов. Считается, что "шпоры" хотели включить в сделку опцию обратного выкупа.
Несмотря на это, в "Баварии" были уверены в успехе переговоров. Сам Кейн рад перейти в "мюнхенский" клуб.
Ранее "Бавария" продала Забитцера и Мане, выручив с продажи футболистов около 60 миллионов евро. Вероятно, эти средства клуб успользует для перехода Харри.
❗️Excl. News #Kane: Bayern has submitted a new offer of more than €100m now - with bonus payments included ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 4, 2023
➡️ Bayern bosses expect an answer in the hours! #COYS@SkySportDE ???????????????????????????? pic.twitter.com/PfKdQdiYdX
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