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Бавария предложила за Кейна более 100 миллионов евро

Англия
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Трансфер близко?

Бавария предложила за Кейна более 100 миллионов евро

Фото: Tottenham Hotspur

Новина українською

"Бавария" сделала предложение Харри Кейну в размере более чем 100 миллионов евро с учетом бонусов. Руководство "мюнхенцев" ожидает получить ответ в ближайшие часы.

Именно 100 миллионов евро "Тоттенхэм" просил за трансфер форварда.

Ранее представители "мюнхенцев" летали в Лондон, чтобы встретиться с коллегами из "Тоттенхэма". Те переговоры ни к чему не привели, но оценка Кейна разнилась в 20 миллионов фунтов. Считается, что "шпоры" хотели включить в сделку опцию обратного выкупа.

Несмотря на это, в "Баварии" были уверены в успехе переговоров. Сам Кейн рад перейти в "мюнхенский" клуб.

Ранее "Бавария" продала Забитцера и Мане, выручив с продажи футболистов около 60 миллионов евро. Вероятно, эти средства клуб успользует для перехода Харри.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
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