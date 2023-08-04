Гвардиола пошутил над трансфером Гвардиола: Красивая фамилия!

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил над грядущим трансфером "горожан". Клуб подписывает защитника "Лейпцига" Йошку Гвардиола.

"Что касается Гвардиола, то какая красивая у него фамилия!

Он проходит медосмотр. Все знают, что он здесь. Надеюсь, сможем закрыть сделку в ближайшие часы или дни", – сказал тренер "горожан".