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Гвардиола пошутил над трансфером Гвардиола: Красивая фамилия!

Англия
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Хорват скоро будет в клубе

Гвардиола пошутил над трансфером Гвардиола: Красивая фамилия!

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил над грядущим трансфером "горожан". Клуб подписывает защитника "Лейпцига" Йошку Гвардиола.

"Что касается Гвардиола, то какая красивая у него фамилия!

Он проходит медосмотр. Все знают, что он здесь. Надеюсь, сможем закрыть сделку в ближайшие часы или дни", – сказал тренер "горожан".

Напомним, что "Сити" заплатит около 100 миллионов евро за хорватского защитника. Он станет самым дорогим фуллбеком.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола Йошко Гвардиол
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Источник:
goal.com

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