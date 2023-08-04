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Гвардиола пошутил над трансфером Гвардиола: Красивая фамилия!
Хорват скоро будет в клубе
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил над грядущим трансфером "горожан". Клуб подписывает защитника "Лейпцига" Йошку Гвардиола.
"Что касается Гвардиола, то какая красивая у него фамилия!
Он проходит медосмотр. Все знают, что он здесь. Надеюсь, сможем закрыть сделку в ближайшие часы или дни", – сказал тренер "горожан".
Напомним, что "Сити" заплатит около 100 миллионов евро за хорватского защитника. Он станет самым дорогим фуллбеком.
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Источник:goal.com
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