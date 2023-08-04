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Кейн в Баварии будет получать в два раза больше, чем в Тоттенхэме

Англия
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29 миллионов евро в год

Кейн в Баварии будет получать в два раза больше, чем в Тоттенхэме

фото - Getty Images

Новина українською

"Бавария" собирается предложить Харри Кейну 29 миллионов евро зарплаты. "Мюнхенский" клуб сделал предложение в размере более чем 100 миллионов евро за футболиста "Тоттенхэма".

480 тысяч фунтов (556 тысяч евро) в неделю – это в два раза больше, чем Кейн получает сейчас в "Тоттенхэме".

Ранее сообщалось, что Кейн хочет в "Баварию" и в клубе уверены, что он уйдет. Капитан сборной Англии и "шпор" наотрез отказался вести переговоры с "ПСЖ".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Источник:
theathletic.com

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