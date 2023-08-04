Кейн в Баварии будет получать в два раза больше, чем в Тоттенхэме

"Бавария" собирается предложить Харри Кейну 29 миллионов евро зарплаты. "Мюнхенский" клуб сделал предложение в размере более чем 100 миллионов евро за футболиста "Тоттенхэма".

480 тысяч фунтов (556 тысяч евро) в неделю – это в два раза больше, чем Кейн получает сейчас в "Тоттенхэме".

Ранее сообщалось, что Кейн хочет в "Баварию" и в клубе уверены, что он уйдет. Капитан сборной Англии и "шпор" наотрез отказался вести переговоры с "ПСЖ".