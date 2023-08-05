Челси подписал голкипера Брайтона

"Челси" объявил о переходе голкипера "Брайтона" Роберта Санчеса. С 25-летним испанцем заключено семилетнее соглашение.

Санчес покинул родину, чтобы подписать контракт с "Брайтоном" в возрасте 15 лет и прошел все ступени в первую команду. Роберт провел 87 матчей в английской Премьер-лиге.

В свое время выступал на правах аренды за "Форест Грин Роверс" и "Рочдейл". В активе Санчеса два поединка за национальную сборную Испании.

В прошлом сезоне Санчес потерял основное место в стартовом составе "Брайтона", а впоследствии, после конфликта с Де Дзерби, перестал попадать в заявку команды на матчи АПЛ. "Чайки" получили за испанца 25 млн фунтов.