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Челси подписал голкипера Брайтона

Англия
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Соглашение рассчитано на семь лет

Челси подписал голкипера Брайтона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" объявил о переходе голкипера "Брайтона" Роберта Санчеса. С 25-летним испанцем заключено семилетнее соглашение.

Санчес покинул родину, чтобы подписать контракт с "Брайтоном" в возрасте 15 лет и прошел все ступени в первую команду. Роберт провел 87 матчей в английской Премьер-лиге.

В свое время выступал на правах аренды за "Форест Грин Роверс" и "Рочдейл". В активе Санчеса два поединка за национальную сборную Испании.

В прошлом сезоне Санчес потерял основное место в стартовом составе "Брайтона", а впоследствии, после конфликта с Де Дзерби, перестал попадать в заявку команды на матчи АПЛ. "Чайки" получили за испанца 25 млн фунтов.

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В статье: Челси (Лондон) Роберт Санчес Брайтон
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Источник:
Сайт "Челсі"

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