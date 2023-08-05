Мойес может покинуть Вест Хэм - причиной стали неудачи на трансферном рынке

"Вест Хэм" может остаться без главного тренера перед стартом сезона АПЛ. Коуч недоволен отсутствием трансферов.

Между действующим коучем Дэвидом Моесом, новым техническим директором Тимом Стейдтеном и совладельцем Дэвидом Салливаном существует напряжение из-за отсутствия летних переходов. Также клуб до сих пор не нашел замену перешедшему в "Арсенал" Деклану Райсу.

Наставник хочет подписать опытных футболистов - Джеймса Уорд-Проуза из "Саутгемптона", а также Скотта Мактоминея и Харри Магуайра из "Манчестер Юнайтед".