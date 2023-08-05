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Мойес может покинуть Вест Хэм - причиной стали неудачи на трансферном рынке

Англия
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Руководство клуба не выполнило обещания, которые дало тренеру

Мойес может покинуть Вест Хэм - причиной стали неудачи на трансферном рынке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вест Хэм" может остаться без главного тренера перед стартом сезона АПЛ. Коуч недоволен отсутствием трансферов.

Между действующим коучем Дэвидом Моесом, новым техническим директором Тимом Стейдтеном и совладельцем Дэвидом Салливаном существует напряжение из-за отсутствия летних переходов. Также клуб до сих пор не нашел замену перешедшему в "Арсенал" Деклану Райсу.

Наставник хочет подписать опытных футболистов - Джеймса Уорд-Проуза из "Саутгемптона", а также Скотта Мактоминея и Харри Магуайра из "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Дэвид Мойес трансферы Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Daily Mail

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