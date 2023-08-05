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Клуб из Чемпионшипа сделал Заре предложение по Русину, - источник

Англия
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Предлагается два миллиона евро

Клуб из Чемпионшипа сделал Заре предложение по Русину, - источник

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

"Заря" получила предложение от "Сандерленда" о трансфере нападающего Назария Русина. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос.

Англичане дают за футболиста 2 млн. евро плюс бонусы. "Сандерленд" - не единственный клуб чемпионшипа, который претендует на Русина, но названия других команд источник не называет.

Русин на полноценной основе перешел в «Зарю» летом прошлого года, в сезоне УПЛ провел 30 матчей, отличившись 13 голами и 6 ассистами.

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В статье: Заря (Луганск) Сандерленд Назарий Русин
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