Артета: В прошлом сезоне мы потеряли динамику, когда Сити наоборот ее получили

Наставник "Арсенала" Микель Артета дал комментарий перед матчем против "Манчестер Сити" в Суперкубке Англии.

– В течение первых нескольких недель после сезона было очень тяжело. Первое, что нужно было сделать – посмотреть в зеркало и понять, есть ли что-то, что должен был сделать лучше или иначе? Если да – извлечь урок из этого.

Надо оценить себя критично - ты ли человек, способный вести клуб, команду вперед в желаемом направлении? Есть ли у тебя такая энергия и вера, чтобы это сделать? Мне понадобилось серьезно поразмыслить над этим, но ответ – да, чувствую много энергии и позитива.

– В чем разница между вами и "Сити"?

- Динамика. В ключевые моменты, когда все должно было пойти по одному пути – во многих случаях все складывалось не нашу пользу. Было раз, два, три, а потом мы потеряли динамику, когда "Сити" наоборот получили. Вы говорите о команде, которая, если ей нужно выиграть 25 матчей подряд – она способна это сделать. Так что команде нужен только импульс и вера, что мы ей и дали.

Было три ничьи, когда наш импульс исчез. Достаточно было только победить в этих матчах – и все было бы в наших руках. Это были ключевые моменты, когда мы просто не были достаточно безжалостными в атаке, достаточно точными, не имели успеха или совершили определенные ошибки, которые позволили этому произойти. Мы тоже должны признать это, – сказал Артета.