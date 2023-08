Официально: Расмус Хейлунд – игрок Манчестер Юнайтед

Форвард "Аталанты" Расмус Хейлунд перешел в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

20-летний датский нападающий подписал контракт до лета 2028 года. Предполагаемая сумма трансфера – 85 миллионов евро. Хейлунд выступал за "Аталанту" с августа 2022 года.

Напомним, в прошлом сезоне Расмус Хейлунд забил 10 голов и сделал четыре результативных передачи в 34-х матчах во всех турнирах.

Let's get started ????????????So happy to be part of the biggest club in the world! I want to say a huge thank you for the warm welcome at Old Trafford ???? pic.twitter.com/SHTIwvsCf5