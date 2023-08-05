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Официально: Расмус Хейлунд – игрок Манчестер Юнайтед

Англия
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Контракт на пять лет

Официально: Расмус Хейлунд – игрок Манчестер Юнайтед

Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед"

Новина українською

Форвард "Аталанты" Расмус Хейлунд перешел в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

20-летний датский нападающий подписал контракт до лета 2028 года. Предполагаемая сумма трансфера – 85 миллионов евро. Хейлунд выступал за "Аталанту" с августа 2022 года.

Напомним, в прошлом сезоне Расмус Хейлунд забил 10 голов и сделал четыре результативных передачи в 34-х матчах во всех турнирах.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Манчестер Юнайтед Расмус Хейлунд
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