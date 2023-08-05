Тоттенхэм подписал защитника Блэкберна

Официальный сайт лондонского "Тоттенхэма" сообщил о подписании защитника "Блэкберна" Эшли Филлипса.

18-летний англичанин подписал со "шпорами" контракт до 2028 года.

Эшли выступал в академии "Блэкберна" с 2017-го года. В прошлом сезоне на клубном уровне Филлипс провел 14 поединков.

В возрасте 17 лет и 45 дней Филлипс стал четвертым самым молодым футболистом в истории первой команды "Блэкберна".