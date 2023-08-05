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Хейлунд: Я мечтал выйти на Олд Траффорд в футболке Ман Юнайтед
Расмус осуществил свою мечту
ФК "Манчестер Юнайтед" / Автор невідомий
Новоиспеченный форвард "Манчестер Юнайтед" Расмус Гойлунд поделился впечатлениями от перехода в состояние "красных дьяволов".
"Это не секрет, что я был фанатом этого большого клуба с тех пор, как я был маленьким парнем. И я мечтал выйти на "Олд Траффорд" в футболке "Ман Юнайтед".
Я невероятно рад этой возможности превратить эту мечту в реальность. Я полон решимости отплатить за веру, которую клуб проявил ко мне. Моя карьера еще только начинается, но я знаю, что готов сделать этот шаг вперед и играть рядом с игроками мирового класса.
Как только я поговорил с главным тренером, я понял, что эта среда будет идеальной для моего развития. Я наслаждаюсь возможностью работать вместе с одним из самых лучших тренеров в мире. Я знаю, что под руководством Эрика тен Хага я могу добиться больших результатов вместе с новыми товарищами по команде в этом особом клубе", - рассказал Гойлунд.
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