Челси сделал устное предложение по вингеру Кристал Пэлас

Лондонский "Челси" хочет подписать вингера "Кристал Пэлас" Мишеля Олисе. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс.

"Пенсионеры" уже сделали устное предложение "стекольщикам". "Челси" готов заплатить за 21-летнего француза 30 миллионов евро.

Однако сначала руководство "синих" хочет узнать о четких сроках восстановления Олисе от травмы. У Мишеля повреждение подколенного сухожилия.

Также отмечается, что "Челси" уже достиг личного соглашения с Олисе по контракту.

В прошлом сезоне на клубном уровне Мишель провел 40 матчей, забил 2 гола и оформил 11 ассистов.