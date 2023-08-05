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Челси сделал устное предложение по вингеру Кристал Пэлас
Сумма трансфера солидная
Фото з відкритих джерел
Лондонский "Челси" хочет подписать вингера "Кристал Пэлас" Мишеля Олисе. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс.
"Пенсионеры" уже сделали устное предложение "стекольщикам". "Челси" готов заплатить за 21-летнего француза 30 миллионов евро.
Однако сначала руководство "синих" хочет узнать о четких сроках восстановления Олисе от травмы. У Мишеля повреждение подколенного сухожилия.
Также отмечается, что "Челси" уже достиг личного соглашения с Олисе по контракту.
В прошлом сезоне на клубном уровне Мишель провел 40 матчей, забил 2 гола и оформил 11 ассистов.
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