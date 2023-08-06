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Манчестер Сити - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
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EPL
Первым топ-матчем нового английского сезона станет дуэль за Суперкубок Англии. В поединке встретятся чемпион "Ман Сити" против обладателя кубка страны и по совместительству вице-чемпиона Англии "Арсенал". Александр Зинченко игру пропустит из-за травмы, также вне игры Габриэл Жезус. "Ман Сити" почти нет потерь и выпустил максимально боевой состав. Поможет ли это "горожанам" забрать трофей?
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Суперкубок Англии
6 августа. Начало в 18:00
"Манчестер Сити" – "Арсенал"
Трансляция – Setanta Sports
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