Манчестер Сити - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первым топ-матчем нового английского сезона станет дуэль за Суперкубок Англии. В поединке встретятся чемпион "Ман Сити" против обладателя кубка страны и по совместительству вице-чемпиона Англии "Арсенал". Александр Зинченко игру пропустит из-за травмы, также вне игры Габриэл Жезус. "Ман Сити" почти нет потерь и выпустил максимально боевой состав. Поможет ли это "горожанам" забрать трофей?

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Суперкубок Англии

6 августа. Начало в 18:00

"Манчестер Сити" – "Арсенал"

Трансляция – Setanta Sports