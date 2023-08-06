Шахтер разгромно проигрывает Тоттенхэму в благотворительном матче. Кейн оформил покер

Донецкий "Шахтер" потерпел поражение в благотворительном матче против "Тоттенхэма" на домашней арене "шпор" в Лондоне. В воротах Дмитрия Ризныка побывало четыре мяча, все из которых забил Гарри Кейн.

Хозяева сразу взяли мяч под контроль и стали расшатывать оборону дончан. Однако Андрей Пятов, получившего пятнадцать минут в своем прощальном матче, не пропустил. Все голы достались молодому коллеге ветерана, Дмитрию Ризныку.

Первая половина встречи завершилась результативной ничьей. Счет открыли хозяева: Козик за подножку против Мэддисона привез пенальти на ворота "Шахтера", который реализовал Кейн. Однако перед свистком на перерыв дончане отыгрались: Сикан навесил – Келси замкнул.

Во втором тайме забивала только одна команда. Второй гол Кейн забил после подачи от Мэддисона, третий – после перехвата на половине "Шахтера", когда нападающий отклеился от защитника, четвертый – Ризнык отбил удар Соломона прямо на ногу Харри. Точку поставил Скарлетт, которому дали в середине штрафной "горняков" принять мяч, развернуться и пробить в ворота.

"Шахтер" допускал очень большое количество ошибок. Конечно, "горняки" не выставили на эту игру оптимальный состав, но с другой стороны - сезон у "горняков" уже стартовал, а у "Тоттенхэма" - нет.

Дальше дончане проведут на следующих выходных матч против "Александрии" в рамках УПЛ, а "Тоттенхэм" через два дня ожидает еще спарринг с "Барселоной".

Товарищеский матч

"Тоттенхэм" - "Шахтер" 5:1

Голы: Кейн 38 (пен.), Кейн 50, Кейн 55, Кейн 79, Скарлетт 90+5 – Келси 45

"Тоттенхэм": Викарио - Удоги, Дэвис, Ромеро, Эмерсон Роял - Хейбьерг, Сарр (Скипп 87) - Сон (Соломон 77), Мэддисон (Ло Чельсо 77), Кулусевский - Кейн (Скарлетт 80)

"Шахтер": Пятов (Ризнык 17) - Топалов (Педриньо 60), Матвиенко, Козик (Лемкин 46), Гочолейшвили - Назарина, Бондаренко (Очеретько 60) - Сикан (Вьюнник 75), Крыськив (Невертон 75) Зубков (Кащук 46) - Келси (Кастилло 75)

Предупреждения: Ромеро 59, Скарлетт 84, Эмерсон Роял 86 – Кастилло 86