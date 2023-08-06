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Шахтер разгромно проигрывает Тоттенхэму в благотворительном матче. Кейн оформил покер

Англия
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(1 голосов)

Без шансов по счету для "горняков"

Шахтер разгромно проигрывает Тоттенхэму в благотворительном матче. Кейн оформил покер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" потерпел поражение в благотворительном матче против "Тоттенхэма" на домашней арене "шпор" в Лондоне. В воротах Дмитрия Ризныка побывало четыре мяча, все из которых забил Гарри Кейн.

Хозяева сразу взяли мяч под контроль и стали расшатывать оборону дончан. Однако Андрей Пятов, получившего пятнадцать минут в своем прощальном матче, не пропустил. Все голы достались молодому коллеге ветерана, Дмитрию Ризныку.

Первая половина встречи завершилась результативной ничьей. Счет открыли хозяева: Козик за подножку против Мэддисона привез пенальти на ворота "Шахтера", который реализовал Кейн. Однако перед свистком на перерыв дончане отыгрались: Сикан навесил – Келси замкнул.

Во втором тайме забивала только одна команда. Второй гол Кейн забил после подачи от Мэддисона, третий – после перехвата на половине "Шахтера", когда нападающий отклеился от защитника, четвертый – Ризнык отбил удар Соломона прямо на ногу Харри. Точку поставил Скарлетт, которому дали в середине штрафной "горняков" принять мяч, развернуться и пробить в ворота.

"Шахтер" допускал очень большое количество ошибок. Конечно, "горняки" не выставили на эту игру оптимальный состав, но с другой стороны - сезон у "горняков" уже стартовал, а у "Тоттенхэма" - нет.

Дальше дончане проведут на следующих выходных матч против "Александрии" в рамках УПЛ, а "Тоттенхэм" через два дня ожидает еще спарринг с "Барселоной".

Товарищеский матч
"Тоттенхэм" - "Шахтер" 5:1
Голы: Кейн 38 (пен.), Кейн 50, Кейн 55, Кейн 79, Скарлетт 90+5 – Келси 45
"Тоттенхэм": Викарио - Удоги, Дэвис, Ромеро, Эмерсон Роял - Хейбьерг, Сарр (Скипп 87) - Сон (Соломон 77), Мэддисон (Ло Чельсо 77), Кулусевский - Кейн (Скарлетт 80)
"Шахтер": Пятов (Ризнык 17) - Топалов (Педриньо 60), Матвиенко, Козик (Лемкин 46), Гочолейшвили - Назарина, Бондаренко (Очеретько 60) - Сикан (Вьюнник 75), Крыськив (Невертон 75) Зубков (Кащук 46) - Келси (Кастилло 75)
Предупреждения: Ромеро 59, Скарлетт 84, Эмерсон Роял 86 – Кастилло 86

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В статье: Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (18)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.08.2023 в 19:48
8 -а команда Англії на розслабоні, демонстративно-показово відшмагала "велич" шахтаря.
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+2
0
Siren05 (Мариуполь)
06.08.2023 в 19:44
Кейн - красавец! Идеальный данные для топ форварда: и футбольный интеллект, и физические данные, и скорость мышление, и техника. Может быть, как дриблёр не супер, но ему это и не надо - он король в штрафной. Максимум 2-3 движения, удар и гол! Сегодня он был в ударе, впрочем, как и весь Тоттенхем. Играли легко, раскрепощённо. Шахтёр попал под каток. Думаю, сегодня даже лучший состав ШД ничего не мог бы им противопоставить. Ризник в воротах крутился, как белка в колесе, спас в трёх или четырёх моментах, но... результат на табло!
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+1
0
Грязный Гаррик (C)
06.08.2023 в 19:08
Жаль не 7-1
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+4
-2
shura73 (угледар)
06.08.2023 в 19:44
грязный .....
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0
-2
Архат (Киев)
06.08.2023 в 18:55
А чему удивляться, стандартный влет. Счет 5:1 вообще один из самых любимых у кротов.
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+3
-1
shura73 (угледар)
06.08.2023 в 19:45
посмотрим на твоих дырявых
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+1
-2
ukatan (Харьковская обл.)
06.08.2023 в 18:34
Непогано, непогано. З нетерпінням чекаємо Лігу Чемпіонів і нових рекордів від "Шахтаря".
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+5
-2
Зритель (Харьков)
06.08.2023 в 18:27
Об'єктивно - нинішшній Шахтар гарантовано би зайняв останнє місце у Чемпіоншипі. Маємо те, що маємо.
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 18:49
сикан с тобой не согласен!)))
Ответить
0
0
Зритель (Харьков)
06.08.2023 в 19:00
Кстати - от Сикана мяч перестал отскакивать, какая-то техника стала появляться. Видимо - работает парень.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 19:10
ага, особенно приём тихого паса возле боковой линии это подтверждает))
0
0
Зритель (Харьков)
06.08.2023 в 19:54
Ну - раньше от него мяч всегда, как от полена отскакивал, а теперь - не всегда)))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 20:06
ну, в италии такие нужны!))))
0
0
Sessinjo (Мукачево)
06.08.2023 в 18:21
Треба було випустити технічних новачків на весь 2й тайм, а не на15 хв.
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0
0
Cassid (Kiev)
06.08.2023 в 18:20
Пока по игре все очень плохо.Но при Йови поначалу тоже было не огонь.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 18:25
это всё от "деревянности" в технике: нет дриблинга, нет точных пасов
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+1
0
Cassid (Kiev)
06.08.2023 в 18:37
Там много от чего. Пасы связать не могут, выйти при минимальном прессинге не могут. Защита вообще дыра дырой. Безнадега какая-то
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 18:06
все прогнозы сбылись, включая время замены пятова))))
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+1
0

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