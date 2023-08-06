Без Зинченко в заявке. Манчестер Сити и Арсенал объявили составы на матч

"Манчестер Сити" и "Арсенал" объявили составы на матч Суперкубка, который пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Александр Зинченко оказался вне заявки на эту встречу, хотя вчера в благотворительном матче смог выйти на начало поединка. Напомним, что защитник восстанавливается после травмы икроножной мышцы.

Составы команд:

"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Стоунз, Рубин Диаш, Аканджи, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Грилиш, Альварес, Холанд.

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер, Парти, Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли, Хаверц.