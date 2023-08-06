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Без Зинченко в заявке. Манчестер Сити и Арсенал объявили составы на матч
Кто победит в Суперкубке?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" и "Арсенал" объявили составы на матч Суперкубка, который пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Александр Зинченко оказался вне заявки на эту встречу, хотя вчера в благотворительном матче
Составы команд:
"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Стоунз, Рубин Диаш, Аканджи, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Грилиш, Альварес, Холанд.
"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер, Парти, Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли, Хаверц.
Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени. Следите за событиями в нашей
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