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Без Зинченко в заявке. Манчестер Сити и Арсенал объявили составы на матч

Англия
(1 голосов)

Кто победит в Суперкубке?

Без Зинченко в заявке. Манчестер Сити и Арсенал объявили составы на матч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" и "Арсенал" объявили составы на матч Суперкубка, который пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Александр Зинченко оказался вне заявки на эту встречу, хотя вчера в благотворительном матче смог выйти на начало поединка. Напомним, что защитник восстанавливается после травмы икроножной мышцы.

Составы команд:

"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Стоунз, Рубин Диаш, Аканджи, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Грилиш, Альварес, Холанд.

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер, Парти, Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли, Хаверц.

Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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В статье: Арсенал (Лондон) Суперкубок Англии Манчестер Сити
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
06.08.2023 в 19:16
Зинченко и в Арсенале стал неиграющим талисманом?
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alex.belogubko (одесса)
06.08.2023 в 18:00
Зина устал такой трудный был матч звёзд
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