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Арсенал обошел Ливерпуль по количеству Суперкубков Англии. Больше только у МЮ

Англия
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Выдающийся день для команды Артеты

Арсенал обошел Ливерпуль по количеству Суперкубков Англии. Больше только у МЮ

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Сегодня лондонский "Арсенал" обыграл "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии. Подопечки Микеля Артеты одержали победу в серии пенальти.

Украинский защитник "красных" Александр Зинченко участия в этой игре не принимал.

Этот Суперкубок стал 17-м в истории "канониров". Больше подобных трофеев только у "Манчестер Юнайтед" – 21.

Третий результат по этому показателю принадлежит "Ливерпулю" – у "мерсисайдцев" 16 титулов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити
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