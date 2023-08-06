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Арсенал обошел Ливерпуль по количеству Суперкубков Англии. Больше только у МЮ
Выдающийся день для команды Артеты
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Сегодня лондонский "Арсенал"
Украинский защитник "красных" Александр Зинченко участия в этой игре не принимал.
Этот Суперкубок стал 17-м в истории "канониров". Больше подобных трофеев только у "Манчестер Юнайтед" – 21.
Третий результат по этому показателю принадлежит "Ливерпулю" – у "мерсисайдцев" 16 титулов.
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