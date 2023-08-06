Арсенал обошел Ливерпуль по количеству Суперкубков Англии. Больше только у МЮ

Сегодня лондонский "Арсенал" обыграл "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии. Подопечки Микеля Артеты одержали победу в серии пенальти.

Украинский защитник "красных" Александр Зинченко участия в этой игре не принимал.

Этот Суперкубок стал 17-м в истории "канониров". Больше подобных трофеев только у "Манчестер Юнайтед" – 21.

Третий результат по этому показателю принадлежит "Ливерпулю" – у "мерсисайдцев" 16 титулов.