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Ученик обыграл учителя. "Манчестер Сити" - "Арсенал" 1:1, пен 1:4. Обзор матча и видео голов
Манчестер Сити - Арсенал ⋉ 1:1, пен 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 06.08.2023 ⋇ Суперкубок Англии на UA-Футбол
Фото: Getty Images
Последняя победа "Арсенала" над "Сити" была в сезоне 19/20 в рамках Кубка Англии. Тогда "канониры" обошли "горожан" и смогли в финале одолеть "Челси", выиграв кубок Англии. Это был последний трофей лондонского клуба до сих пор.
Ученик обыграл учителя, хотя и далось это очень сложно. Открыли счет подопечные Гвардиолы на 77 минуте. На последних дополнительных минутах поединка, благодаря рикошету, "Арсенал" сравнял счет.
В серии пенальти удача была на стороне "канониров". Все четверо представителей красных забили свои 11-метровые. У "горожан" сначала не забил Де Брюйне, а позже Родри не смог переиграть голкипера.
Команда Александра Зинченко добыла трофей, впервые с сезона 19/20.
Суперкубок Англии (Комьюнити Шилд). Лондон, "Уэмбли"
Голы: Палмер 77 - Троссард 90+11
Серия пенальти: Эдегор 1:0, Де Брюйне 1:0 (перекладина), Троссард 2:0, Силва 2:1, Сака 3:1, Родри 3:1 (вратарь), Виейра 4:1
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