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Ученик обыграл учителя. "Манчестер Сити" - "Арсенал" 1:1, пен 1:4. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Манчестер Сити - Арсенал ⋉ 1:1, пен 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 06.08.2023 ⋇ Суперкубок Англии на UA-Футбол

Ученик обыграл учителя. "Манчестер Сити" - "Арсенал" 1:1, пен 1:4. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images

Новина українською

Последняя победа "Арсенала" над "Сити" была в сезоне 19/20 в рамках Кубка Англии. Тогда "канониры" обошли "горожан" и смогли в финале одолеть "Челси", выиграв кубок Англии. Это был последний трофей лондонского клуба до сих пор.

Ученик обыграл учителя, хотя и далось это очень сложно. Открыли счет подопечные Гвардиолы на 77 минуте. На последних дополнительных минутах поединка, благодаря рикошету, "Арсенал" сравнял счет.

В серии пенальти удача была на стороне "канониров". Все четверо представителей красных забили свои 11-метровые. У "горожан" сначала не забил Де Брюйне, а позже Родри не смог переиграть голкипера.

Команда Александра Зинченко добыла трофей, впервые с сезона 19/20.

Суперкубок Англии (Комьюнити Шилд). Лондон, "Уэмбли"

"Манчестер Сити" - "Арсенал" 1:1, пен. 1:4

Голы: Палмер 77 - Троссард 90+11

Серия пенальти: Эдегор 1:0, Де Брюйне 1:0 (перекладина), Троссард 2:0, Силва 2:1, Сака 3:1, Родри 3:1 (вратарь), Виейра 4:1

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В статье: Суперкубок Англии Микель Артета Арсенал Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Комментарии (2)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
06.08.2023 в 21:21
Учень не обігрував вчителя, матч закінчився внічию. Серія пенальті - то вже не протистояння тренерських ідей.
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OctoberFest (Голая Пристань)
06.08.2023 в 21:24
Як знати
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