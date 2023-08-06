Ученик обыграл учителя. "Манчестер Сити" - "Арсенал" 1:1, пен 1:4. Обзор матча и видео голов

Последняя победа "Арсенала" над "Сити" была в сезоне 19/20 в рамках Кубка Англии. Тогда "канониры" обошли "горожан" и смогли в финале одолеть "Челси", выиграв кубок Англии. Это был последний трофей лондонского клуба до сих пор.

Ученик обыграл учителя, хотя и далось это очень сложно. Открыли счет подопечные Гвардиолы на 77 минуте. На последних дополнительных минутах поединка, благодаря рикошету, "Арсенал" сравнял счет.

В серии пенальти удача была на стороне "канониров". Все четверо представителей красных забили свои 11-метровые. У "горожан" сначала не забил Де Брюйне, а позже Родри не смог переиграть голкипера.

Команда Александра Зинченко добыла трофей, впервые с сезона 19/20.

Суперкубок Англии (Комьюнити Шилд). Лондон, "Уэмбли"

"Манчестер Сити" - "Арсенал" 1:1, пен. 1:4

Голы: Палмер 77 - Троссард 90+11

Серия пенальти: Эдегор 1:0, Де Брюйне 1:0 (перекладина), Троссард 2:0, Силва 2:1, Сака 3:1, Родри 3:1 (вратарь), Виейра 4:1