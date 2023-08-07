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Инстинкты Холанда здесь не работают, или как Арсеналу повезло обыграть Манчестер Сити

Англия
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Аудиомнение #220

Инстинкты Холанда здесь не работают, или как Арсеналу повезло обыграть Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Осторожный и уважительный ход Пепа в первом тайме, а также контроль событий "горожанами" во втором, дежавю Кая Хавертца, общее везение "Арсенала", отличный уровень судейства (внезапно) и почему матч за Суперкубок Англии в целом мало чего значит в контексте дистанции АПЛ – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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В статье: Кайл Уокер Хосеп Гвардиола Арсенал (Лондон) Суперкубок Англии Микель Артета Манчестер Сити Александр Зинченко Джон Стоунз Кай Хавертц Фил Фоден Эрлинг Холанд Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол Юрриен Тимбер
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