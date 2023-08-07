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Инстинкты Холанда здесь не работают, или как Арсеналу повезло обыграть Манчестер Сити
Аудиомнение #220
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем поединок между "Арсеналом" и "Манчестер Сити". Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.
Подъезжает как-то Гвардиола к Уокеру в суши-бар и…
Осторожный и уважительный ход Пепа в первом тайме, а также контроль событий "горожанами" во втором, дежавю Кая Хавертца, общее везение "Арсенала", отличный уровень судейства (внезапно) и почему матч за Суперкубок Англии в целом мало чего значит в контексте дистанции АПЛ – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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